«صحة الوفاق» تنفي استخدام مقراتها «عسكرياً» وتحذر من الأخبار «المضللة»

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، استخدام مقراتها «استخداماً عسكرياً»، نافية الأخبار والعواجل «المضللة» التي تبثها إحدى القنوات الفضائية.

وشددت لجنة الأزمات والطوارئ، في بيان للوزارة اليوم، أن هذه الأخبار تسيئ للقطاع الصحي و«عارية» عن الصحة وتعرض القطاع الصحي والعاملين به للخطر في الوقت الذي يواجه فيه ويجابه عن طريق الوزارة فيروس كورونا المستجد، ويسخر كل الإمكانيات والمرافق الصحية التابعة للتصدي للوباء.

واعتبر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، نشر مثل هذه الأخبار «المكذوبة»، الغرض منها تضليل الناس وحرب إعلامية بعيدة عن المهنية والمصداقية ونسف الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين.

وأضاف أن الكل يعلم أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مهامها طبية ومقرها الرئيسي الذي يتردد عليه كل المواطنون والأطباء مقرا إدارياً لمتابعة شؤون المستشفيات والكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.

وحملت الوزارة، المسؤولية الكاملة للقنوات التي تنشر مثل هذه «الأكاذيب» التي تعرض حياة العاملين بالقطاع الصحي للخطر.

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