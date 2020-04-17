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«صحة الوفاق» تنفي استخدام مقراتها «عسكرياً» وتحذر من الأخبار «المضللة»

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، استخدام مقراتها «استخداماً عسكرياً»، نافية الأخبار والعواجل «المضللة» التي تبثها إحدى القنوات الفضائية.

وشددت لجنة الأزمات والطوارئ، في بيان للوزارة اليوم، أن هذه الأخبار تسيئ للقطاع الصحي و«عارية» عن الصحة وتعرض القطاع الصحي والعاملين به للخطر في الوقت الذي يواجه فيه ويجابه عن طريق الوزارة فيروس كورونا المستجد، ويسخر كل الإمكانيات والمرافق الصحية التابعة للتصدي للوباء.

واعتبر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، نشر مثل هذه الأخبار «المكذوبة»، الغرض منها تضليل الناس وحرب إعلامية بعيدة عن المهنية والمصداقية ونسف الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين.

وأضاف أن الكل يعلم أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مهامها طبية ومقرها الرئيسي الذي يتردد عليه كل المواطنون والأطباء مقرا إدارياً لمتابعة شؤون المستشفيات والكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي.

وحملت الوزارة، المسؤولية الكاملة للقنوات التي تنشر مثل هذه «الأكاذيب» التي تعرض حياة العاملين بالقطاع الصحي للخطر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انتم يامليشبا الارهاب كاذبون وبادلة ثابتة لكم على استخدام المناطق المدنية لاغراض عسكرية وبتقرير للامم المتحدة فى معسكر للهجرة غير الشرعبة كان مخزن للاسلحة والذخيرة عندما قصفه الجيش الوطنى

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  • سوابق الاخوان مسجلة وفى قنواتهم حيث عرضت الجزيرة الحقيرة اثناء نكبة فبراير صناديق بيضاء عليها شعار الهلال الاحمر اخرجوا منها صواريخ جراد بداخلها ورينا من هؤلاء سيارة قالوا انها اسعاف وقصفها الجيش الوطنى وكان عليها مكان تثبيت رشاش م.د

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  • هل يعلم هؤلاء الاوباش أن مايفعلونه بأرضنا الحبيبه سيؤدى الي تقسيمها وهدا مايهدف اليه الغرب والصهاينة
    فيقو ياشباب ليبيا لأن مصير ليبيا سوف يكون كامير السودان

    رد

    • هل يعلم هؤلاء الاوباش أن مايفعلونه بأرضنا الحبيبه سيؤدى الي تقسيمها وهدا مايهدف اليه الغرب والصهاينة
      فيقو ياشباب ليبيا لأن مصير ليبيا سوف يكون كامصير السودان

      رد