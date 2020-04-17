تجهيز مركز لعلاج مصابي كورونا في غدامس

جهّزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مركزاً ٍلعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، بسعة 10 أسرّة إيواء وعناية فائقة، بمدينة غدامس الواقعة قرب مثلث حدود ليبيا مع تونس والجزائر.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، يتضمن المركز مختبرًا طبيًا وغرفة كشف وغرفة خاصة بالأطباء و4 دورات مياه.

كما انتهت “صحة الوفاق” من تجهيز مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في طرابلس والزاوية والسواني، بعد اتفاق وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، ورئيس جهاز الطب العسكري بشأن تأمين مواقع العزل، وذلك تنفيذًا لإجراءات الجهوزية المتعلقة بالخطة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، بحسب المنشور.

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