وكيل داخلية الوفاق يوضح تفاصيل جديدة بشأن حظر التجول

أوضح وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن تفاصيل جديدة بشأن المواد التي لم يتم فهمها بالشكل المطلوب من قبل المواطنين.

وقال العميد خالد مازن في تصريح صحفي لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن متابعته لمستجدات ملف كورونا, أن الحظر التجول يشمل النقاط التالية :

1 – منع كافة التجمعات بكافة أشكالها وإقفال جميع الأسواق الكبيرة , ويستثنى من ذلك كافة المحلات الصغيرة الموجودة بالأحياء السكنية وباعة الخضار المتجولين وسيارات نقل البضائع الصغيرة والكبيرة على أن يتم الالتزام بالتوقيت المحدد والشروط الصحية المعمول بها.

2 – إلزام كافة الجهات الإداريةالتي تتطلب طبيعة عملها الحضور خلال مدة الحظر المنصوص عليها بتقليص عدد العاملين بحيث لا يتجاوز 10 كحد أقصى.

3 – إلزام كافة المصارف التجارية بالعمل بنظام المندوبين وعدم التعامل مع الجمهور على أن تقوم بأعمالها الإدارية الأخرى بشكل اعتيادي.

4 – فرض غرامة فورية لمخترقي الحظر من المواطنين.

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