مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 8 عينات اشتباه بكورونا

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 8 حالات اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 40 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020م عدد ( 8 ) عينات وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ــ عدد (8) عينة وجميعها سالبة.

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وكان عدد حالات الاصابة في ليبيا قد إرتفع الخميس إلى 49 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 11 حالة وتوفيت حالة واحدة.

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