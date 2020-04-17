“باشاغا” يوجه بالتحقيق مع خالد الطبيب بسبب كشفه فسادا ماليا

وجه وزير داخلية “فائز السراج” فتحي باشاغا بالتحقيق مع المسؤول الإعلامي السابق بحكومة “خليفة الغويل” خالد الطبيب، على إثر نشره فسادا داخل الوزارة.

واتهم باشاغا الطبيب، في كتاب وجهه إلى مدير أمن طرابلس، بنشر مستند ممهور بتوقيع مدير الإدارة المالية بوزارته يفيد بأن الوزارة صرفت مبلغا ماليا لصالح شركة الفياح مجهولة الهوية، مشيرا إلى عملية فساد في ذلك.

وزعم وزير داخلية السراج في كتابه، الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أنه لم يتم صرف أي مبلغ للشركة وإنما تعليته، وأن الشركة المشار إليها أعلاه مملوكة لصندوق الرعاية الاجتماعية للوزارة، وليست شركة خاصة كما قال الطيب.

كما أمر باشاغا بمعاقبة الطبيب لنشره مقطع فيديو ظهر فيه شخص تم إخفاء ملامح وجهه، ويرتدي ملابس شرطة وبرتبة ملازم أول، وقام بتحريض العاملين بالوزارة وبتضليل الرأي العام في عدة مجالات أمنية، على حد ادعاء باشاغا.

وشدد باشاغا على التحقيق في الواقعة وما وصفه “الادعاء الكاذب وتضليل الرأي العام”، وكذلك نشر مستند رسمي، ومعرفة كيفية الحصول عليه، مع اتخاذ الإجراء القانوني وفق قانون الإجراءات الجنائية وتتبعه جنائيًا وإحالته إلى النيابة العامة وفق الاختصاص المكاني.