عقب اخليل وعمار..باشاغا يصدر تعليماته بإحالة خالد الطبيب للنيابة العامة بتهمة ”تضليل الرأي العام “

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طالب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا مدير مديرية أمن طرابلس بالتحقيق مع المدعو خالد الطبيب المسؤول الإعلامي السابق بحكومة خليفة الغويل الموازية.

وأوضح باشاغا في كتابه أن الطبيب قد نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صفحة مستند ممهور بتوقيع مدير الإدارة المالية بالوزارة مدعياً به بأن الوزارة قد قامت بصرف مبلغ مالي لصالح شركة الفياح وادعى أن الشركة مجهولة الهوية ، وإن الموضوع مرتبط بالفساد.

وأضاف وزير داخلية الوفاق : ”أنه لم يتم صرف أي مبلغ للشركة وأن الشركة المشار إليها أعلاه مملوكةلصندوق الرعاية الاجتماعية للوزارة، وليست شركة خاصة كما أدعى المعني بطلانًا”.

واتهم باشاغا الطبيب بنشر مقطع فيديو ظهر فيه شخص تم إخفاء ملامح وجهه ؛ ويرتدي ملابس شرطة وبرتبة ملازم أول قام بتحريض العاملين بالوزارة وبتضليل الرأي العام في عدة مجالات أمنية.

وشدد وزير الداخلية على مدير أمن طرابلس على ضرورة التحقيق في الواقعة والادعاء الكاذب وتضليل الرأي العام، وكذلك نشر مستند رسمي، ومعرفة كيفية الحصول عليه ، مع اتخاذ الإجراء القانوني وفق قانون الإجراءات الجنائية وتتبعه جنائيًا وإحالته على النيابة العامة وفق الاختصاص المكاني.

وكان باشاغا قد اتخذ ذات الإجراء مع كل من آمر القوة المساندة طرابلس ناصر عمّار بتهمة انتحال الصفة ومع الملازم مصطفى اخليل الذي ينتحل صفة عقيد بالجيش الليبي .

حيث وجه مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوفاق، خطابًا إلى رئيس جهاز المبحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن مصراتة، لاستدعاء الملازم فرج خليل.

وأشار مدير مكتب “باشاغا” في خطابه، إلى أن الشخص المذكور ينتحل صفة عقيد بـ”الجيش الليبي” ولديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بها صور يرتدي فيها الزي العسكري الخاص بالجيش برتبة عقيد، مطالبًا بالتحقيق معه في هذه الوقائع.

كما وجه في خطاب آخر لمدير مكتب المعلومات والمتابعة، باستدعاء المدعو ناصر عمار، موضحًا أنه لديه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وينتحل شخصية آمر قوة الإسناد.

وواصل مدير مكتب باشاغا، أن “عمار” يبث الإشاعات من خلال هذه الصفحة، ويسرب المعلومات المغلوطة ويقوم بتصريحات إلى وكالات تابعة إلى العدو المتعلقة بسير المعارك.

وأردف أنه بناء على تعليمات وزير الداخلية بالوفاق، تقضي باستدعاء المعني والتحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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