صحة الحكومة الليبية تتفقد جاهزية العزل والحجر الصحي في بلديتي شحات والبيضاء

أجرى كل من مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة فى الحكومة الليبية حسين العوامي،و مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي زيارة ، جولة ميدانية لتفقد للاستعدادات والتجهيزات وقسم العزل الصحي بمستشفي شحات للامراض الصدرية ومراكز الرصد والتقصي بشحات والبيضاء،الجمعة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الصحة، أوضح الفسي بان جولة التفتيشية جائت بناء علي تعليمات وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب للوقوف على سير عمل للاطلاع عن قرب علي ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية واجراءات السلامة الصحية حيث شملت الجولة اقسام العزل وتجهيزات الطبية تحسبا لاي طاري .

وأضاف أن الزيارة تخللها عدة لقاءات مع مديري مراكز الرصد وعدد من مسؤولي ورؤساء الأقسام ، للبحث في آلية التنسيق و تطوير جودة الأداء وفقًا لخطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية مبيناً أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزير الصحة وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة المهنية والصحية