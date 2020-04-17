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“مازن” يوضح لـ”مكافحة الأمراض” تفاصيل حظر التجول

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد “خالد مازن” في تصريح صحفي له لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض- ضمن متابعة ملف كورونا-  بعض المواد التي لم يتفهمها المواطنون بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن حظر التجول يشمل نقاط محددة.

وبين “مازن” نقاطه في أربعة تنويهات، هي :

-منع كافة التجمعات بكافة أشكالها وإقفال جميع الأسواق الكبيرة ، على أن يستثنى من ذلك كافة المحلات الصغيرة الموجودة بالأحياء السكنية وباعة الخضار المتجولين وسيارات نقل البضائع الصغيرة والكبيرة على أن يتم الالتزام بالتوقيت المحدد والشروط الصحية المعمول بها.

-إلزام كافة الجهات الإدارية التي تتطلب طبيعة عملها الحضور خلال مدة الحظر المنصوص عليها بتقليص عدد العاملين بحيث لا يتجاوز الــ 10 موظفين كأقصى حد.

– إلزام كافة المصارف التجارية بالعمل بنظام المندوبين وعدم التعامل مع الجمهور على أن تقوم بأعمالها الإدارية الأخرى بشكل اعتيادي.
– فرض غرامة فورية لمخترقي الحظر من المواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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