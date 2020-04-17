دفاعات القوات المسلحة تسقط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول استهداف ترهونة

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة كانت تحاول استهداف مدينة ترهونة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وتقوم بإسقاطها.

وكانت الدفاعات الجوية بالقوات المسلحة الليبية قد تمكنت في ساعات ماضية من هذا اليوم، من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية “بيرقدار” أثناء محاولاتها استهداف تمركزات قوات الجيش في أكثر من موقع في أقل من 24 ساعة.

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