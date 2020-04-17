وصول لوازم إجراء 150 ألف فحص pcr و200 ألف اختبار سريع لفيروس كورونا من تركيا

تسلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مواد ومعدات مخبرية لإجراء 150 ألف فحص pcr من تركيا، بالإضافة إلى 200 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن هذه اللوازم والمعدات خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتأتي تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا، إذ بدأت الشحنات تصل تباعًا منذ ليلة البارحة عبر الموانئ الليبية، وفق البيان.

«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

وفيما يتعلق بتوفير الأجهزة الخاصة بفحص العينات التي يتم أخذها من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ذكر البيان أن مدن سبها والزاوية ومصراتة، بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى سيجري اعتماد المختبرات فيها من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وستتسلم أجهزة PCR جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة، الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس.

وشدد البيان على أن التوريدات الجديدة ستساعد في رفع مستوى إجراءات الجهوزية، خصوصًا بعد أن سلّمت وزارة الصحة، المركز الوطني لمكافحة الأمراض مخصصات مالية وسيارات نقل لدعم خدمات الرصد والاستجابة.

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