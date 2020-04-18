مصادر: الجيش الوطني ينفذ ضربة استباقية في محور الهيرة

نفذت قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 18 ومجموعة الاحتياط بقيادة اللواء مبروك سحبان ضربة استباقية مساء الجمعة في محور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وبحسب مصادر مطلعة فقد شنت قوات الجيش الوطني هجوماً مباغتاَ في محور الهيرة مستهدفاً تحشيدات لقوات الوفاق في المحور والتي كانت تنوي تنفيذ هجوم فجر السبت.

ووفقا للمصادر فقد نتج عن الهجوم حرق 3 آليات مسلحة، فيما لم تشر المصادر إلى أي خسائر بشرية.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعد إنهيار الهدنة المعلنة بين قوات الوفاق والجيش الوطني مع تكرر الخروقات بشكل كبير وإعلان قوات الوفاق تنفيذها عملية تحت إسم “عاصفة السلام” نتج عنها السيطرة على عدة مدن في منطقة الساحل الغربي.

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