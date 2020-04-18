الحويج يتفقد عمل اللجنة المكلفة بجمع بيانات الليبيين العالقين بالخارج

اطّلع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، مساء الجمعة، على سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر بيانات الليبيين العالقين بالخارج، وطرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، شدّد الحويج، خلال متابعته للعمل، على ضرورة الإسراع في جمع البيانات، والتأكد من صحتها، والتعاون مع المواطنين، والرد على تساؤلاتهم؛ لاستيفاء جميع بياناتهم، والتي ستحال إلى دولة رئيس الوزراء عبد الله الثني، واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الموطنين إلى الإسراع في تعبئة النموذج المرفق في أجل أقصاه الـ 20 من أبريل الجاري، تمهيداً للبدء في إجراءات عودتهم، وفق المنشور.