تونس تجلي مواطنيها العالقين بليبيا وتبدأ بـ 200 شخص اليوم

تبدأ السلطات التونسية، اليوم السبت، بإجلاء 200 منها رعاياها العالقين في ليبيا بعد إغلاق الحدود للحد من تفشي كورونا.

ونقلت صحف محلية تونسية، من بينها صحيفة المصدر التونسية، عن مصدر أمني، قوله، إن الدفعة الأولى من المواطنين التونسيين العائدين ستخضع للإجراءات الأمنية والصحية والديوانية المعمول بها في مثل هذه الحالات مع الالتزام بالحجر الصحي الإلزامي، كما أن عملية الإجلاء ستتواصل تباعا لبقية العالقين التونسيين الموجودين بمعبر رأس الجدير بمعتمدية بن قردان من الجانب الليبي بمعدل 200 شخص في اليوم.

يذكر أن عدد من التونسيين العالقين منذ أسبوعين على الحدود التونسية الليبية بمناطق متاخمة لمعبر راس جدير، تحول الاقتراب من المعبر ، والتسلل عبر تسلق السياج للعودة بعد تأخر التحرك الحكومي لسلطات بلادهم لتسهيل عودتهم وقدرت عددهم مابين 500 و600 شخص، إلا أن عناصر الأمن بالمنفذ منعتهم من التسلل أو الدخول.