“صحة الوفاق” تتسلم أجهزة اختبار “كورونا” من تركيا

استلمت وزارة الصحة بحكومة السراج، مستلزمات طبية، تشمل مواد ومعدات مخبرية لإجراء 150 ألف فحص «pcr» من تركيا، بالإضافة إلى 200 ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، فإن هذه اللوازم والمعدات خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتأتي تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا، إذ بدأت الشحنات تصل تباعًا منذ ليلة البارحة عبر الموانئ الليبية.

وأوضحت الوزارة، أن مدن سبها والزاوية ومصراتة، بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى سيجري اعتماد المختبرات فيها من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وستتسلم أجهزة «PCR» جديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة، الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس.