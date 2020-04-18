وفاة اللواء سعد مسعود داخل المعتقل في طرابلس

تُوفي، في الساعات الأولى من صباح السبت، المسؤول الأمني ورئيس نادي الاتحاد سابقا اللواء سعد مسعود في محبسه بسجن معيتيقة، رغم حصوله على حكم بالبراءة منذ قرابة العامين.

وفي 9 مايو 2017، قضت محكمة طرابلس بالإفراج عن رئيس نادي الاتحاد، والمسؤول الأمني السابق العميد، سعد مسعود، بعد تحصله على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله منذ سنة 2011.

وكان سعد مسعود الذي يعمل ضابطا بالقوات المسلحة الليبية، قد اعتقل بالعاصمة طرابلس في شهر أغسطس من عام 2011، خلال حملة الاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين السابقين، وتم سجنه بطرابلس.