المحجوب يعلق على اخر التطورات ويكشف حصيلة الطائرات المسيرة التي اسقطها الجيش الوطني

علق العميد خالد المحجوب مدير التوجية المعنوي في الجيش الوطني الليبي، على اخر التطورات، مؤكداً إنه تم تنفيذ ضربات جوية على مجموعة من الجماعات المسلحة، وفشلها فى مواجهة الجيش الوطني الليبي.

وأضاف العميد المحجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن جماعة الإخوان ترغب في ضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا ويقومون بحرق المنازل ومراكز الشرطة”.

وأشار المحجوب إلى أنه بعدما فشل تنظيم الإخوان في الاعتماد على الجماعات المسلحة أصبح يعول بشكل غير مسبوق على جلب المرتزقة لمواجهة الجيش الوطني وفتح الخط الجوي لجلب مرتزقة أردوغان بأعداد كبيرة، وأنهم يتلقون دعمًا كبيرًا من تركيا عن طريق الطائرات التركية المسيرة.

وكشف اللواء المحجوب ان عدد الطائرات التركية المسيرة التي اسقطها الجيش الوطني بلغ أكثر من 50 طائرة تركية مسيرة”.

وأعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني عن اسقاط اربع طائرات تركية مسيرة يوم الجمعة فوق سماء مدينة ترهونة و بني وليد وجنوب العاصمة طرابلس .

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، بعد إنهيار الهدنة المعلنة بين قوات الوفاق والجيش الوطني مع تكرر الخروقات بشكل كبير وإعلان قوات الوفاق تنفيذها عملية تحت إسم “عاصفة السلام” نتج عنها السيطرة على عدة مدن في منطقة الساحل الغربي.

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