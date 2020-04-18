غدامس..تجهيز مركز لعلاج مصابي كورونا

جهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مركزاً لعلاج المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 تم إنشاؤه في مدينة غدامس بسعة سريرية بلغت 10 أسرة إيواء وعناية فائقة .. ويتضمن المركز في مرافقه مختبراً طبياً وغرفة كشف وغرفة خاصة بالأطباء ودورات للمياه ومرافق أخرى.

وتذكر الوزارة في صفحتها الرسمية أنها فرغت من تجهيز مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدن منها طرابلس وسواني بن يادم والزاوية، بعد الاتفاق الذي أُبرِمَ في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي بين وكيل الوزارة ورئيس جهاز الطب العسكري بشأن تأمين مواقع العزل، ويأتي ذلك تنفيذًا لإجراءات الجاهزية المتعلقة بالخطة الوطنية لمواجهة جائحة وباء كورونا كوفيد-19.

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