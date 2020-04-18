استنكار جامعة الدول العربية للعمليات الحربية في ليبيا

عبَّرت جامعة الدول العربية عن إستنكارها لإستمرار العمليات الحربية التي تشهدها مناطق متفرقة في غرب ليبيا وما وصفته بالتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق .

وأعربت الأمانة العامة للجامعة، في بيان أصدرته ، عن انزعاجها الشديد إزاء “تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن إستعدادها للإلتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، والحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط” .

وحذرت الأمانة العامة من ” تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء استمرار القتال بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق حول العاصمة وغيرها من المدن في الغرب الليبي، مجددةً مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الإقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أية أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية