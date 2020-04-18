الانتهاء من تجهيز مركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا في غدامس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانتهاء من تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في مدينة غدامس، بالقرب من مثلث الحدود الليبية مع كل من تونس والجزائر.

وأوضحت الوزارة أن السعة السريرية للمركز تبلغ عشرة أسرّة إيواء وعناية فائقة، إضافة إلى مختبر طبي وغرفة كشف وغرفة خاصة بالأطباء، وأربع دورات مياه، حسبما ذكر بيان على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وقالت الوزارة إنها انتهت من تجهيز مراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا جرى إنشاؤها في مدن ومناطق مختلفة منها طرابلس والزاوية والسواني بعد الاتفاق في 26 من فبراير الماضي بين الوكيل العام لوزارة الصحة امحمد هيثم عيسى ورئيس جهاز الطب العسكري بشأن تأمين مواقع العزل الخاصة بمرضى الفيروس.

ومع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، أمس الجمعة، فإن عدد المصابين بالفيروس فلي البلاد يبقى عند

49 إصابة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثل 11 شخصًا للشفاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا