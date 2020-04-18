“النعاس” يطالب بتوفير ثلاث قنابل وزن 500 كجم لضرب طبرق والرجمة حتى تنتهي الحرب

دعا “محمد النعاس”، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه خبيرا عسكريا واستراتيجيا، حكومة السراج إلى العمل على توفير قنابل زنة 500 كجم، قائلا: “لو توجد قنبلة وزن 500 كيلو جرام تسقط على “وكر المجرم عقيلة صالح” في طبرق، وقنبلتان أخريان من ذات الوزن تسقطان على “وكر المجرم السفاح” خليفة حفتر في الرجمة تنتهي الحرب”، بحسب زعمه.

وتساءل “النعاس” في مداخلة تفلزيونية مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني” عن الأسباب التي حالت دون تعامل حكومة السراج مع الجزائر التي تمتلك قاذفات السوخوي 35 الروسية، لكنه عاد وأجاب بأن الحكومة الجزائرية لا تثق في أداء هذه الحكومة التي وصفها بحكومة الأمر الواقع، ولا تريد أن تورط نفسها معها.

وهاجم أداء الإعلام الحربي لـ “عملية بركان الغضب” الذي نعته بـ”السىء جدا”، موجها انتقاده بصورة مباشرة إلى “محمد قنونو” الناطق باسم مليشيات السراج، داعيا إياه إلى عدم التحدث عن أماكن تواجد قوات بركان الغضب وتمركزاتها أو حتى نواياها في الحرب، وإنما عليه التحدث عن أماكن العدو والاستطلاعات التي يقومون بها داخل مناطقه ونشرها بين الناس حتى يحطم معنوياته، وفقا لكلامه.

وطالب “النعاس” عدم استهلاك الذخائر، ولا أرواح مقاتلي “بركان الغضب” وادخارها لشىء واحد، وهو ضرب القاعدة الأمامية لحفتر في ترهونة، حتى تستسلم قواته بنسبة مائة في المائة، على حد إدعائه.