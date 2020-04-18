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“النعاس” يطالب بتوفير ثلاث قنابل وزن 500 كجم لضرب طبرق والرجمة حتى تنتهي الحرب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا “محمد النعاس”، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه خبيرا عسكريا واستراتيجيا، حكومة السراج إلى العمل على توفير قنابل زنة 500 كجم، قائلا: “لو توجد قنبلة وزن 500 كيلو جرام تسقط على “وكر المجرم عقيلة صالح” في طبرق، وقنبلتان أخريان من ذات الوزن تسقطان على “وكر المجرم السفاح” خليفة حفتر في الرجمة تنتهي الحرب”، بحسب زعمه.

وتساءل “النعاس” في مداخلة تفلزيونية مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني” عن الأسباب التي حالت دون تعامل حكومة السراج مع الجزائر التي تمتلك قاذفات السوخوي 35 الروسية، لكنه عاد وأجاب بأن الحكومة الجزائرية لا تثق  في أداء هذه الحكومة التي وصفها بحكومة الأمر الواقع، ولا تريد أن تورط نفسها معها.

وهاجم أداء الإعلام الحربي لـ “عملية بركان الغضب” الذي نعته بـ”السىء جدا”، موجها انتقاده بصورة مباشرة إلى “محمد قنونو” الناطق باسم مليشيات السراج، داعيا إياه إلى عدم التحدث عن أماكن تواجد قوات بركان الغضب وتمركزاتها أو حتى نواياها في الحرب، وإنما عليه التحدث عن أماكن العدو والاستطلاعات التي يقومون بها داخل مناطقه ونشرها بين الناس حتى يحطم معنوياته، وفقا لكلامه.

وطالب “النعاس” عدم استهلاك الذخائر، ولا أرواح مقاتلي “بركان الغضب” وادخارها لشىء واحد، وهو ضرب القاعدة الأمامية لحفتر في ترهونة، حتى تستسلم قواته بنسبة مائة في المائة، على حد إدعائه.

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الرجمة طبرق عملية بركان الغضب قنبلة محمد النعاس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا وين قرقارش يعالجوه بشحنة كهرباء 500 فولت من يوم النعاس ماصحى وهو اتسعر ويثير السخرية والضحك فمثل هذه القنابل موجودة عند الدول الداعمة للجيش الوطنى ولديهم الطائرات القادرة على توصيلها الى مصراطة وطرابلس بل ان ابوستة وكل مقار الوفاق تحت نيران الجيش الوطنى وتستطيع تدميرها بسهولة ولكن الجيش النظامى يفكر بالحكمة اما المليشيات الارهابية فلا عقل لها ولهذا عليك تسليم نفسك لقرقارش واضح ان جرعة المخدرات التى تتعاطاها زائدة وبالمناسبة احد المجانين فكر مثلك والان فى السجن فى مصر اخذ مليشياته وهاجم وزارة الدفاع المصرية فى العباسية وقامت قوات الصاعقة بالسيطرة على الموقف وسحقتهم والان حازم ابواسماعيل فى السجن دخل عالم النسيان وهو من قال يقول زمان مستعد ان احضر كل المصريين الى هنا ربنا يشفيك من جائحة المناخوليا

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  • الاسهل ياحمار ثلاث براميل متفجرة نستعيرها من بشار الاسد لتحملها مقاتلات الجيش الوطنى فوق طرابلس واحد للسراج وواحدة لباشااغا وواحدة للمشرى اما امثالك فيتم تحويلهم لمركز العلاج من الادمان لانك حمار لانه لاتستيع اى طائرة اختراق الدفاعات القوية بهذه المناطق بينما السماء مفتوحة امام نسور الجو للجيش الوطنى لتطبيق فكرتك بمصراطة قنبلة منهم على مطار مصراطة والاخرى على ميناء مصراطة والثالثة على مصنع الحديد والصلب وبس كفاية !!!

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  • شوفوا أسمعوا هذا الشاذ تبا له من لقلقي أسمعتوا ماذا يقول لتعرفوا نوايا اولئك السفهاء من هذا النعاس المتعوس الي المفتي المعزول غفير كراخانات اسطنبول المنبطح لارظوغان المهبول ان غدا لنظاره قريب هذه اولا ثم يافاسد يافاقد الشرف والرجوله بيش تبي ترميهن قنابلك زنة 500

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  • هذا المهبول حمار فى العلوم العسكرية فامريكا التى تمتلك قنابل نووية وحاملات طائرات وطائرات عملاقة تستطيع حمل قنابل نووية لم تستطع ان تلقيها على ايران ياحمار الا نستطيع الفاء قنبلة نووية على المرشد العام الايرانى ومقر الحرس الثورى وغيره ولكنم ليسوا بغباوتك لانهم يعرفون ان رد الفعل مدمر للامريكان فاخوانك من الدواعش فكروا مثلك وهم الان فى خيام فى الصحراء معتقلين كالفئران

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  • تخيل ياميبون لو ان هذه القنابل الثلاث القيت واحدة على قصر اردوغان وواحدة على قصر تميم وموزه والثالثة على حسن نصر الله تخيل شكل العالم ايه لكن المشكلة مين يوصل الطلبات اصحى يانعاس واهرش وفكر نوصلهم كيف قبل ما تصحى من نعاسك وانت نايم عريان ياحمار ومؤخرتك مكشوفة من بعد ما جيت من خيمة النكاح ونسى المرتزق السورى يغطيها بعد قضاء حاجته !!!!

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  • قريبا باذن الله سيدخل الجيش العربي الليبي طرابلس..وستنفجر على رؤوسكم ياعملاء تركيا وقطر يامنبطحين ..قنبلة وزنها (6 مليون نسمة) مصنوعة من عزة وشموخ وكرامة الشعب الليبي….

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