اجتماع لوضع خطة تدريبية للأطباء‎ في سرت حول كورونا

عقدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا المستجد بسرت اجتماعها الثامن أمس بقاعة العيادة المجمعة الصحية وبحضور اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا ورؤساء اللجان الفرعية بالخصوص.

كما حضر الاجتماع أيضا الأطباء الذين أنهوا دورة تدريبية في بنغازي حول طرق الوقاية والكشف الطبي لفيروس كورونا وكيفية التعامل مع المريض.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت محمد الاميل ان الاجتماع خصص لمتابعة نتائج عمل اللجان الطبية والفرعية المكلفة بالملف وتم عرض للعناصر الطبية المكلفة بتدريب عناصر طبية وطبية مساعدة بسرت حول كيفية التعامل مع المرضى المشتبه فيهم بالفيروس وطرق الفحوصات الطبية لهم والاجراءات المتخذة بشأنهم.

وأوضح ان المجتمعين أجمعوا على ضرورة التدريب والتأهيل لكافة الممارسين والاطباء وغيرهم ووضع برنامج تدريبي حول كيفية التعامل مع الحالات المرضية والتأكيد على استمرار التواصل والتدريب لجميع العناصر دون استثناء لرفع قدرتهم الطبية.

ويعتبر ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الرئيسية واللجنة الطبية لمجابهة فيروس كورونا بسرت.