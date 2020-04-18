اقتصاد الوفاق تطالب باستثناء المصانع من قرار الحظر

طالبت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق وزير الداخلية المفوض ووزير الصحة المفوض ورئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بوضع استثناء عاجل لصالح المصانع والوحدات اﻹنتاجية من قرار حظر التجول والسماح لها بمزاولة نشاطها وفقاً لنظام التشغيل المتبع.

وأوضحت الوزارة أن عدم تضمين قرار المجلس الرئاسي رقم 277 لعام 2020م بتقرير بعض اﻷحكام بإعلان حظر التجوال أية استثناءات لتلك المصانع والوحدات اﻹنتاجية سيؤثر سلباً على توفر المنتجات محل نشاطها بالسوق المحلي وبالتالي ارتفاع أسعارها والمضاربة بها.

وأشارت الوزارة إلى أن إغلاق المصارف والمصرف المركزي خلال مدة الحظر المذكورة سيؤثر علي تنفيذ الاعتمادات والإجراءات الخاصة بتوريد السلع والبضائع في ظل تأثر سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة الكورونا .