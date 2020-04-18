 بدء عمليات إجلاء التونسيين العائدين من ليبيا عبر دفعات

أكد والي مدينة مدنين التونسية، حبيب شواط، بدء عمليات إجلاء التونسيين العائدين من ليبيا، والذين ظلوا عالقين على الحدود بين البلدين للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق متاخمة لمعبر راس جدير، وذلك عبر دفعات.

وقال شواط، في تصريحات نقلها موقع “باب نت” التونسي، إن هؤلاء الأشخاص ستشملهم إجراءات أمنية وصحية دقيقة قبل مغادرتهم المعبر في اتجاه إحدى الولايات، حيث تم تخصيص فضاء للحجر الصحي الإجباري لإيوائهم.

وعاد حوالي 1200 تونسي من ليبيا مؤخرا، وأمنت ولاية مدنين عملية نقلهم إلى ولاياتهم، فيما أنهى مؤخرا 30 تونسيا عائدا من ليبيا فترة الحجر الصحي الإجباري، بعد دفعة أولى كانت في الحجر الصحي الإجباري بجرجيس؛ تضم 120 شخصا من مختلف الولايات.

واحتج أمس الجمعة، ما بين 500 و600 تونسيا عالقا بمعبر راس جدير للضغط من أجل إدخالهم إلى التراب التونسي، بعد تأزم أوضاعهم المادية والصحية، مع التوتر الأمني السائد حيثما كانوا يتواجدون.

كما احتجت عائلات عدد منهم أمس وأول أمس أمام مقر ولاية مدنين، للمطالبة بالإسراع في إدخال أبنائهم العالقين، والذين يواجهون صعوبات على مستوى الأكل والشرب وتوفر الدواء للمرضى منهم، وتخوفات نتيجة تطورات الوضع الأمني بليبيا.