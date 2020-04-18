منظمة حقوقية: استهداف طرابلس خلف 3 قتلى و7 جرحى مدنيين

أعربت اللجنة الوطنيةاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبياعناستنكارها حيال القصف العشوائي الذي يطال المدنيين بمناطق سوق الجمعة وابوسليم وصلاح الدين والكريمية في مدينة طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أن “الاستهداف الممنهج والمباشر للأحياء والمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، أوقع عدد ثلاثة قتلى في صفوف المدنيين من بينهم طفل” كما أصابت “هذه الهجمات العشوائية على المدنيين عدد 7 جرحى في صفوف المدنيين من بينهم أثنين من النساء وطفلين”.

وأضافت اللجنة أن الهجمات الأخيرة تمثل“تذكيراً بأن المدنيين في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف و تصاعد وتيرته واتساع نطاقه بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيط المدينة”.

وأعربت“اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن عميق تعازيها لأسر الضحايا” مؤكدة “قلقها البالغ إزاء العواقب المدمرة للنزاع المسلح المستمر بأطراف العاصمة طرابلس، والذي يؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين الأبرياء، خاصة الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء والعجزه والمهاجرين، والاستخدام العشوائي وغير المتناسب للأسلحة الثقيلة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، والانتهاكات الخطيرة والممنهجة بحق المدنيين بما في ذلك تحمّل المدنيين والأطفال والنساء بشكل كبير، أعباء الاقتتال وأعمال العنف وانعكاساتها النفسية عليهم، والذي فاقم من معاناتهم بمناطق النزاعات والاضطرابات”.

وأكدت اللجنة “أن هذه الجرائم البشعة والصادمة بحق الأبرياء والمدنيين في مدينة طرابلس، تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستهانه بكافة الشرائع والأعراف الدولية ذات العلاقة”.

وتابعت اللجنة أنه“نظراً للعنف المستمر في طرابلس وتصاعد حجم المخاطر والتهديدات على حياة وسلامة الأبرياء والمدنيين والاستهداف المباشر للمدنيين المتكرر والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والذي يطال الأحياء والمناطق السكنية والأهداف المدنية والطبية، والمخاطر الواضحة على الأرواح، فقد بات من الملح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم اللاإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع على تخوم العاصمة طرابلس، وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تساهم بشكل فاعل في استمرار وزيادة وتيرة العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمناطق النزاع”.

وأكدت اللجنة “أن حياة وسلامة المدنيين بمناطق النزاع ومحيطها قرب العاصمة طرابلس في خطر حقيقي جراء تلك المواجهات المسلحة وتوسع نطاقها، وأن الاستهداف المباشر والممنهج للمدنيين وتحويل الأحياء والمناطق السكنية المدنية المكتظة بالسكان المدنيين إلى ساحة حرب فيما بين أطراف النزاع المسلح، والقصف العشوائي الذي يطال الأحياء المدنية، كل ذلك يستدعي التدخل العاجل لضمان حماية المدنيين، وذلك وفقاً لما نص عليه قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1970 _ 1973 لعام 2011م بشأن حماية المدنيين في ليبيا”.

وجددت اللجنة “مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، بتشكيل فريق تقصى حقائق دولي مستقل للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب، والتي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء بمناطق النزاع بمحيط العاصمة طرابلس، وتحديد الطرف المسؤول عن استهداف المدنيين وضمان ملاحقته ومحاسبته، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب”.

وطالبتاللجنة “جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات” محذرة “من أن الاستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية” وذكرت اللجنة “كافة أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني التي تحتم عليها حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية” وحثت اللجنة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا .