صحة الوفاق: وصول معدات طبية للكشف عن فيروس كورونا

أكد مكتب وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم أن الوزارةتسلّمت لوازم ومعدات مختلفة خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع السلطات الصحية في تركيا.

وأوضح مكتب وكيل الوزارة في بيان له أن وزارة الصحة ستتسلم كخطوة أولى خلال 24ساعة موادًا ومعدات مخبرية لإجراء مائة وخمسون ألف فحصpcrوقد بدأت الشحنات تصل تباعًا منذ ليلة البارحة عبر الموانئ الليبية.

وفيما يتعلق بتوفير الأجهزة الخاصة بفحص العينات التي يتم أخذها من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ذكر البيان أن مدن سبها والزاوية ومصراته بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى سيجري اعتماد المختبرات فيها من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ستتسلم أجهزةPCRجديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس.

ووفقًا للبيان فإن الشحنات التي ستصل إلى ليبيا تتضمن مائتي ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أنالتوريدات الجديدة ستساعد في رفع مستوى إجراءات الجهوزية خصوصًا بعد أن سلّمت وزارة الصحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض مخصصات مالية وسيارات نقل لدعم خدمات الرصد والاستجابة.