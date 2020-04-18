قنونو: استهداف قاعدة الوطية الجوية

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو استهداف قوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية. وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب أن طائرات الوفاق استهدفت آليات مسلحة وتمركزا لقوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية.

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