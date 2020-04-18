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قنونو: استهداف قاعدة الوطية الجوية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو استهداف قوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب أن طائرات الوفاق استهدفت آليات مسلحة وتمركزا لقوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يالوطى لايستطيع جرذانكم من الدواعش والمرتزقة والاتراك الاقتراب من الوطية فهى مقبرة لكلاب النار اما الطائرات التركية فهى تسقط كالذباب ياكلاب

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