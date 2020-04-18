قتلى مدنيين بينهم أطفال في اشتباكات طرابلس

لا تزال العمليات العسكرية في محاور طرابلس مستمرة رغم الدعوات الكثيرة لوقف إطلاق النار والالتفات لملف وباء كورونا.

وتجددت المواجهات المسلحة بالأمس بين الجيش الوطني وقوات الوفاق في محوري عين زارة ومشروع الهضبة جنوب طرابلس.

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو قال إن قواته أسقطت طائرة استطلاع تابعة للجيش الوطني في عين زارة اضافة إلى تدمير منصة صواريخ غراد للجيش و تنفيذ غارة جوية على قاعدة الوطية.

و استهدفت مدفعية الجيش الوطني بعض المواقع في قاعدة معيتيقة الجوية، وقال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري إنه تم رصد تحشيد كبير للمجموعات المسلحة على طول محور الهيرة العزيزية جنوب العاصمة وتمكنت الوحدات العسكرية من مهاجمة أماكنهم وأوقعت بهم خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

وفي ذات السياق سقطت صواريخ على منطقة الفرناج توفي إثرها شخص وأصيب اثنان آخران إضافة إلى سقوط صواريخ غراد على منطقة الشوك توفي على إثرها طفل وأصيب ثلاثة آخرون.

ومع احتدام شدة المعارك بين الجيش وقوات الوفاق يبقى المواطن الضحية الأولى في هذه المعركة مع سقوط القذائف والمخاوف من انتشار وباء كورونا

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