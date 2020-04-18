مدير أمن طرابلس يتفقد أماكن سقوط قذائف بالمدينة

قام مدير أمن طرابلس أسامة عويدان بتفقد أماكن سقوط القذائف على بعض أحياء العاصمة ومرافق المديرية.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن عويدان قامبجولة تفقدية شملت الأحياء التي تعرضت لسقوط القذائف والصواريخ جراء القصف العشوائي الذي يستهدف العاصمة طرابلس منذ بدء الحرب مطلع أبريل الماضي.

واطلع عويدان على الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المواطنين وذلك لإظهار دعمه وتضامنه ومنتسبي مديرية أمن طرابلس مع جميع السكان في طريق الشوك ومنطقة الهجارسة بمنطقة سوق الجمعة، كما تفقد أحد مرافق مديرية أمن طرابلس (مركز شرطة غوط الشعال) الذي تعرض لسقوط القذائف دون تسجيل أي أضرار بشرية .

ورافق عويدان في الزيارةرئيس التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس المقدم أسامة شعبان وعدد من ضباط الأمن