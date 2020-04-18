بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفيا مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا التابعة للأمم المتحدة جان بول برامج الدعم التي تقدمها المفوضية لللاجئين والنازحين في ليبيا، وأبرز العراقيل التي تواجهها كما تم بحث سبل التعاون المشترك لإنجاح تلك البرامج .

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ذلك يأتي في إطار اهتمام لجنة الخارجية بملف الهجرة والحرص على توفير ظروف صحية مناسبة لمراكز إيواء المهاجرين في ظل أزمة الكورونا ( كوفيد 19) باعتبار نزلاء تلك المراكز أحد الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى اهتمام خاص في هذه الفترة، وكذلك لمتابعة ملف النازحين والدعم المقدم لهم من المفوضية.

وأعرب العقوري عن شكره وتقديره للمفوضية والعاملين بها على مجهوداتهم المبذولة وحرص لجنة الخارجية على تسهيل عمل المفوضية تقديرا لأهمية برامجها في هذه الفترة .