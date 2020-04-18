أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق قصف قيام قوات الجيش بقصف منطقة الكريمية ما أدى إلى إصابة العديد من مخازن المواد الغذائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مخازن المواد الغذائية التي تعرضت للقصف تعتبر مخزون هام ومصدر للغذاء لكل الليبيين في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

ودانت الوزارة قصف منطقة الكريمية مطالبة “الجهات المعنية بإحالة هذه القضية إلى المحاكم المحلية والدولية لكي لا يفلت المعتدين من العقاب” داعية “بعثة الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح وحازم من هذا الاعتداء”.