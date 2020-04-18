أردوغان يلاحق نائباً كشف أسرار جنوده في ليبيا

طالبت النيابة العامة التركية البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن حزب الخير المعارض “أوميت أوزداغ” للتحقيق بتهمة نقله معلومات حول مقتل عناصر استخبارية تركية في ليبيا.

وبحسب صحيفة صباح التركية الموالية لأردوغان فإن النيابة عزت مطالبتها رفع الحصانة عن النائب المعارض كونه تعدى على قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية.

وأشارت إلى أن “أوزداغ” عقد مؤتمرا صحفيا في فبراير الماضي كشف خلاله للصحفيين عن معلومات تفيد بمقتل جنود تابعين للاستخبارات التركية جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وستتم محاكمته بشأن التهم المنسوبة إليه في حال قرر البرلمان رفع الحصانة عنه.

يذكر أن السلطات التركية قامت بحملة اعتقالات خلال الأشهر الماضية طالت عددا من الصحفيين بسبب نشرهم معلومات حول مقتل جنود أتراك بعد مشاركتهم في القتال الدائر في ليبيا.

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