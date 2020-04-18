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“الصليب الأحمر” يوجه خمس نصائح لذوي الإعاقة في ليبيا لتجنب كورونا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا نصائح لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية في تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي بلغ عدد المصابين به في البلاد 49 حالة.

وذكرت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت إنه يجب أن يتم تنظيف الأجزاء التي يلمسها الشخص يوميا قبل مغادرة المنزل وعند العودة، واستخدام الأدوات مثل الطرف الصناعي أو الكرسي المتحرك أو المشاية أو العكاز أو العصا عبر قفازات، يمكن غسلها بشكل دوري.

ونصحت كذلك بمحاولة أن يتم دفع الكرسي المتحرك من الإطار الخارجي للإطارات، كذلكـ الحرص على الغسل المستمر للأيدي للشخص المصاب والمساعدين له.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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