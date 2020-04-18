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خارجية النواب تقف على العراقيل التي تواجه مفوضية اللاجئين في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طبرق-العنوان

بحثت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وبعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا التابعة للأمم المتحدة أبرز العراقيل التي تواجه المفوضية في أداء عملها.

وتم في اتصال هاتفي أجراه رئيس اللجنة “يوسف العقوري” مع رئيس بعثة المفوضية السامية “جان بول” بحث برامج الدعم التي تقدمها المفوضية للاجئين والنازحين في ليبيا، وسبل التعاون المشترك لإنجاح تلك البرامج.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ذلك يأتي في إطار اهتمام لجنة الخارجية بملف الهجرة والحرص على توفير ظروف صحية مناسبة لمراكز إيواء المهاجرين في ظل أزمة كورونا باعتبار نزلاء تلك المراكز أحد الفئات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى اهتمام خاص في هذه الفترة، وكذلك لمتابعة ملف النازحين والدعم المقدم لهم من المفوضية.

وأعرب العقوري عن شكره وتقديره للمفوضية والعاملين بها على مجهوداتهم المبذولة وحرص لجنة الخارجية على تسهيل عمل المفوضية تقديرا لأهمية برامجها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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