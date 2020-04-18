وزير الخارجية والتعاون الدولي يتابع عمل لجنة الأزمة المكلفة بجمع بيانات الليبيين العالقين في الخارج

بنغازي 18 أبريل 2020 (وال) _ قام وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج مساء أمس الجمعة، بالإطلاع على سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر معلومات الليبيين العالقين بالخارج، وجمع بياناتهم مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم.

واطلع وزير الخارجية، بعد أن قام المواطنون بملء النموذج المعد من اللجنة، على طرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها؛ التي ستحال بدورها إلى رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وشدد الوزير خلال متابعته للعمل على ضرورة الإسراع في جمع البيانات، والتأكد من صحتها، والتعاون مع المواطنين، والرد على تساؤلاتهم؛ لاستيفاء جميع بيانتهم.

يذكر أن اللجنة تم تشكليها بتاريخ 15/3/2020 بقرار من وزير الخارجية، وهي عاكفة منذ ذلك التاريخ على عملها، من إعداد نموذج إلكتروني، وإطلاقه على الموقع الرسمي للوزارة، وجمع البيانات المستقاة من المواطنين.

و من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على السادة الموطنين الإسراع في تعبئة النموذج المرفق في أجل أقصاه 20/4/2020 تمهيداً للبدء في إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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