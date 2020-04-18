اخبار ليبيا الان إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تعلن مقتل آمر محور الزطارنة التابع لقوات الوفاق تم النشر منذُ 8 دقائقاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تعلن مقتل آمر محور الزطارنة التابع لقوات الوفاق<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تعلن مقتل آمر محور الزطارنة التابع لقوات الوفاق 18 April, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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