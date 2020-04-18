<br /> إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تعلن مقتل آمر محور الزطارنة التابع لقوات الوفاق<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية تعلن مقتل آمر محور الزطارنة التابع لقوات الوفاق 18 April, 2020 رابط مختصر



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا