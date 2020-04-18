السفارة الأمريكية: أنفقنا أكثر من 715 مليون دولار على صحة الشعب الليبي منذ 2011

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن واشنطن قدمت مساعدات وعقودا من الاستثمارات لتعزيز الصحة والتنمية الشاملة في ليبيا، شملت أكثر من 715 مليون دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية التي تم استثمارها منذ عام 2011م.

وذكر المكتب الإعلامي للسفارة الأمريكية في بيان، إنها منحت من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نقابة المهن الطبية في طرابلس الكبرى وشبكة من مؤسسات الاستجابة للطوارىء المحلية مساعدة لتحسين المساعدة الطارئة التي يقدمها مركز اتصالات 1415.

وأضاف البيان: “بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أقام المركز مكتبًا، وأنشأ موقعًا الكترونياً، وأطلق تطبيقًا للجوّال يمكّن الجميع من طلب الدعم في حالات الطوارئ”.

وتابع: “نتيجة لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تلقت اللجنة معدات إخلاء ومعدات طبية تم توزيعها على المستجيبين الأوائل والمؤسسات الطبية في جميع أنحاء طرابلس، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي”.

وأشار إلى أنه جرى توفير المستلزمات الطبية لسبعة مراكز طبية في عدة مناطق التي تشمل سوق الجمعة وعين زارة وحي الأندلس وتاجوراء وأبو سليم ومركز طرابلس