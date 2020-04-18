عضو بالمجلس الانتقالي السابق يكشف انتهاكات الميليشيات في منطقتي القداحية ووادي زمزم

مصراتة-العنوان كشف عضو المجلس الانتقالي السابق عن دائرة سرت “مبارك بن سعيد” عن انتهاكات مجموعات الوفاق المسلحة في منطقتي القداحية ووادي زمزم، 100 كلم تقريبا عن مصراتة. وطالب عضو المجلس الانتقالي السابق، المجلس الرئاسي وأهالي مدينة مصراتة بسحب أبنائهم من منطقتي القداحية ووادي زمزم وذلك لتجاوزات ميليشيات الوفاق في المنطقة. ودعا عضو المجلس الانتقالي في …
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صحيفة العنوان الليبية
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