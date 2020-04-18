صحفية أمريكية: المرتزقة السوريون يشتكون من المعاملة السيئة لأنهم يتقاضون أموالا أكثر من “الليبيين”

كشفت الصحفية الأمريكية المختصة في شؤون الشرق الأوسط ليندسي سنيل، أن بعض الفصائل السورية التابعة للجيش السوري الحر الموالي لتركيا في ليبيا يُدفع لها حوالي (2000 دولار) وذلك كل 45 يومًا بدلا من 30 يومًا.

وجاء نص ما كتبته “ليندسي سنيل” في تدوينة على حسابها الشخصي في موقع “تويتر” كالتالي: “أخبار الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في ليبيا: بعض الفصائل السورية يدفع لها حوالي 2000 دولار كل 45 يومًا بدلاً من كل 30 يومًا”.

وتابعت خلال التدوينة: “يقول أحد المرتزقة السوريين لقد أحدث هذا الأمر فوضى بين السوريين، لكن لا يمكننا فعل شيء وتعاملنا (المليشيات) الليبية معاملة سيئة، لأننا ما زلنا نجني أموالاً أكثر منهم “.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق، عن إرسال تركيا لدفعة جديدة من المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، وأضاف أنه وثق مقتل 8 مقاتلين سوريين من المرتزقة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا إلى 190 مقاتلا، مشيرا إلى تمكن القوات المسلحة من أسر 5 عناصر من المقاتلين السوريين خلال الساعات الفائتة.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة جرى نقلهم إلى ليبيا من قبل تركيا، حيث وصل عشرات المقاتلين السوريين للمشاركة بالمعارك إلى جانب “حكومة الوفاق” ضد “الجيش الوطني الليبي”، إذ تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجانبين على محاور عدة داخل الأراضي الليبية.

وأشار المرصد السوري قبل أيام قليلة، إلى أن تركيا تواصل إرسال “مرتزقتها” من الفصائل السورية الموالية لها، للحرب في ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل “السلطان مراد”، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة باصات نقل تركية إلى الحدود.