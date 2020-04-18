البريقة لتسويق النفط تبحث إمكانية إمداد الجنوب بالمحروقات

أخبار ليبيا24

بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة مع عدد من عمداء بلديات الجنوب الليبي آلية إيصال المحروقات إلى مدن الجنوب وضمان حصول المواطن على المحروقات بالسعر الرسمي.

وقال بن كورة :”نحن نتفهم استياء المواطنين القاطنين بالمناطق الجنوبية، كما نستنكر استغلال البعض لهذه الظروف لبيع المحروقات بأسعار مرتفعة وهي أفعال يعاقب عليها القانون بالطبع ونسعى باستمرار للوصول إلى حلول جذرية لتلك المشاكل”.

وأكد رئيس لجنة الإدارة على توافر المحروقات بمستودعات الشركة وجاهزيتها لإيصال المحروقات إلى مستودع سبها التابع للشركة ومنه إلى محطات الوقود في حالة توفر الحد الأدنى من التسهيلات الأمنية لضمان سلامة السائقين.

وأضاف أن إدارة الشركة تعول على الجهود المشتركة مع عمداء بلديات الجنوب وكافة تركيباته الاجتماعية للضغط لتوفير الظروف الأمنية الملائمة، كما تعول على وعي أبناء الجنوب بالأسباب الحقيقية لنقص المحروقات وتعاونهم البناء لمعالجتها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية عبر حسابها على “فيسبوك” أنها قامت منذ بداية أزمة الوقود في الجنوب الليبي في منتصف عام 2017، باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التنسيق بين المجموعات العسكرية المختلفة بالمناطق الواقعة حول المستودعات في مصراتة وصولا إلى المستودعات في سبها ومختلف محطات الوقود بمدن الجنوب.

وأشارت إلى أنه في عام 2018 تمكنت من إرسال قوافل محملة بملايين اللترات من المحروقات، وبشكل منتظم للتخفيف من معاناة المواطنين في الجنوب، ولكن بعد بدء الحرب في طرابلس في أبريل الماضي انقطعت الطرق ولم يعد هنالك مجال للتنسيق الأمني بين تلك المجموعات العسكرية لعبور الشاحنات وهذا هو السبب الرئيسي لانقطاع الإمدادات.

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