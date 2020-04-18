مطالبات بفتح اعتمادات لاستيراد تجهيزات طبية

أكدت اللجنة المخصصة لمتابعة جائحة فيروس كورونا بالمجلس الأعلى للدولة أنها بصدد العمل على إصدار بروتوكول عن كيفية التعامل مع مرضى كورونا داخل قسم العناية المركزة.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد شكل لجنة فرعية مختصة مكونة من عشرين استشاريا في هذا المجال كما طالبت اللجنة العلمية تدخل المجلس الأعلى للدولة بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتسهيل الإجراءات وفتح المنظومة لاستيراد المستلزمات والمعدات الطبية بشكل عاجل جدا.

كما دعت إلى منح الإذن بصرف مرتبات الأطباء الجدد والذين تجاوزت عقود بعض منهم الثلاث سنوات دون تقاضي أي راتب حيث يتجاوز عددهم ستة عشر ألف طبيب موزعين على كل أنحاء ليبيا ويقدمون خدمات طبية بشكل يومي .

كما كشفت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته بطرابلس مع اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن وضع خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لمعالجة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية فائقة وغير المصابة بفيروس كورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز العامة التي ستخصص لاستقبال حالات كورونا في حال تفشي المرض مشيرة إلى وجود مشفى خاص حديث تحت التصرف الكامل في حال الحاجة له.

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