الحويج يطلع على عمل اللجنة المكلفة بجمع بيانات الليبيين العالقين بالخارج

ليبيا – قام وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج أمس الجمعة في ظل متابعته المستمرة للأعمال داخل الوزارة وخارجها بالاطلاع على سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر معلومات الليبيين العالقين بالخارج وجمع بياناتهم مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم وبعد أن قام المواطنون بملء النموذج المعد من اللجنة.

كما اطلع الحويج وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على طرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها التي ستحال بدورها إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وشدد خلال متابعته للعمل على ضرورة الإسراع في جمع البيانات والتأكد من صحتها والتعاون مع المواطنين والرد على تساؤلاتهم؛ لاستيفاء جميع بيانتهم.

كما تؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي على السادة الموطنين الإسراع في تعبئة النموذج المرفق في أجل أقصاه 20/4/2020 تمهيداً للبدء في إجراءات عودتهم إلى ارض الوطن سالمين.

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