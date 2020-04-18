“صحة الوفاق” تنفي استخدام مرافقها في الأغراض العسكرية

نفت لجنة الأزمات والطوارئ التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق ماوصفته بالشائعات التي تبث حول استخدام مقراتها للأغراض العسكرية.

وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي اونيس إن نشر مثل هذه الأخبار التي وصفها بالمكذوبة تهدف لتضليل المواطنين ضمن حرب إعلامية بعيدة عن المهنية والمصداقية لنسف الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين حسب قوله محملا المسؤولية الكاملة للمنابر الإعلامية التي تروج هذه الأخبار في حال تعرض حياة العاملين بالقطاع الصحي للخطر.

و يشهد القطاع الصحي في مناطق النزاع اعتداءات متكررة حيث أشار الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل أمس الجمعة خلال تصريحات صحفية له من جنيف إلى تعرّض مستشفى الخضراء في طرابلس في 3 مناسبات منفصلة في الفترة ما بين 9 وحتى 10 أبريل إلى استهداف بالصواريخ، ويعد المستشفى الخضراء بطرابلس هو المرفق المخصص للتعامل مع الجائحة.

من جهته أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الهجوم على المستشفى والمرافق الطبية في عموم البلاد.

وأدى صراع محتدم على طول الساحل الغربي خلال الأسبوع الماضي إلى تعليق خدمات 4 مستشفيات في صبراتة وصرمان الواقعتين غرب طرابلس، وبحسب المنظمات الإنسانية، فإن النظام الصحي في ليبيا يعاني من ضغط متزايد ونقص في الموارد، ويضع مؤشر الأمن الصحي العالمي ليبيا بين سبعة وعشرين دولة من أصل مائة وخمسة وتسعين دولة ضمن الدول الأكثر عرضة لتفشي الأمراض الناشئة.

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