قنونو: مقتل 8 من عناصر الجيش وأسر 4 آخرين

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن قوات الوفاق حققت تقدما في محيط مدينة ترهونة مؤكدا مقتل ثمانية عناصر من قوات الجيش وأسر أربعة آخرين.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب إن قوات الوفاق تقدمت في محيط مدينة ترهونة تودمرت ثلاث آليات مسلحة وسيطرت على آلية مسلحة برشاش مضاد طيران 12.5 كما أسرت أربعة عناصر تابعة للجيش وقتلت ثمانية آخرين.

وبين قنونو أن قوات الجيش تواصل تقدمها وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام ردا على ما قالت إنه قصف أحياء العاصمة طرابلس.