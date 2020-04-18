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قنونو: مقتل 8 من عناصر الجيش وأسر 4 آخرين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن قوات الوفاق حققت تقدما في محيط مدينة ترهونة مؤكدا مقتل ثمانية عناصر من قوات الجيش وأسر أربعة آخرين.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب إن قوات الوفاق تقدمت في محيط مدينة ترهونة تودمرت ثلاث آليات مسلحة وسيطرت على آلية مسلحة برشاش مضاد طيران 12.5 كما أسرت أربعة عناصر تابعة للجيش وقتلت ثمانية آخرين.

وبين قنونو أن قوات الجيش تواصل تقدمها وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام ردا على ما قالت إنه قصف أحياء العاصمة طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • لو تجري مسابقه عالميه لاختيار اغبي ناطق عسكري سوف يفوز فيها نائب عريف محمد خنونو والميزه التي ستجعله يفوز والتي لا يملكها غيره هي انه يعلن الخبر الغريب والكاذب ولا يضحك

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    • الهبك في ترهونه يا ري. الشكاره انفلقت. وتنيكت من كل الجهات ترهونه فيها كورونا أسبوعين ما فيهش ماء شرب أسبوعين من غير كهربا من غير انترنت فلوس ما فيهش أسبوعين بدون بنزينا في ترهونه. ترهونه اتنيكت اتنيكت باللغه الانجليزيه = It’s Fucked

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