السعيدي: ما حدث في صبراتة وصرمان “إرهاب”

استنكر عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي ما حصل من تجاوزات من قبل قوات حكومة الوفاق أثناء دخولها صبراتة وصرمان.

وقال السعيدي في تصريحات لـ218 إن ما حصل في مدن صبراتة وصرمان والجميل والعجيلات دليل واضح على أن حكومة الوفاق الوطني التي سماها حكومة الأمم المتحدة غير الشرعية هي جهة راعية للإرهاب في ليبيا بشكل رسمي وإن خير دليل على ذلك هو أن فائز السراج قد بارك العملية العسكرية.

وذكّر السعيدي خلال حديثه بانتصار غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة سنة 2017 وكيف أنها ما تزال حاضرة فى أذهان الليبين مضيفاً أن هذا الأمر قد تغير وأن موقف السراج تغير منهم، لأنه قد بارك انتصارهم في 2017 بينما وصفهم بالميليشات اليوم.

وأوضح السعيدي أن ما حصل قد جاء بالتعاون مع مجموعات متطرفة ومع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وكذلك عبر الاستعانة المباشرة بالطيران التركي المسير والبارجات التركية متحدثاً عن انتهاكات لمديرية أمن صبراتة وأفراد الحرس البلدي زلطن بالإضافة إلى قتل أبناء اللواء عمر عبد الجليل وسرقة عشرات المحلات ومعارض السيارات ومحطات الوقود فضلاً عن تخريب محتويات جامعة صبراتة.

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