برلماني أوروبي: “أردوغان” يستغل انشغالنا بإنقاذ المهاجرين ويرسل الآلاف من الإرهابيين للقتال في ليبيا

أكد عضو البرلمان الأوروبي إيفان دافيد، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل انشغال السفن التابعة للاتحاد الأوروبي بإنقاذ المهاجرين الذين يرسلهم إلى اليونان؛ لإرسال سفن شحن تحمل الآلاف من الإرهابيين من سوريا وعسكريين أتراك إلى ليبيا للقتال، إلى جانب المليشيات الموجودة فيها.

وذكر “إيفان دافيد” في مقال نشره في موقع “قضيتكم” الإلكتروني التشيكي، اليوم السبت، أن وقاحة “أردوغان” ليس لها حدود فعلى الرغم من وجود حظر مُلزم من مجلس الأمن لتصدير السلاح إلى ليبيا، فإن السفن التركية تم ضبطها وهي تهرب أسلحة ثقيلة بشكل غير شرعي إلى ليبيا.

وشدد “إيفان دافيد” على أن الحظر المفروض على نقل السلاح إلى ليبيا يجب أن يتوجه ضد السفن والطائرات التركية لأنه ما من دولة أخرى تخرق هذا الحظر سوى النظام التركي.