جامعة الدول العربية تعرب عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال

الأمانة العامة عبرت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق الاستعداد للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة.

ليبيا – أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الجمعة عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين مسلحي حكومة الوفاق ةالقوات المسلحة الليبية.

وأكدت الحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنماية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من مرة الأمين العام أحمد أبو الغيط.

كما أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، جراء استمرار القتال بين حكومة الوفاق والجيش حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي.

وجددت مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الاقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان أو ممارسة أية أعمال انتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.