شرقي: حظر توريد الأسلحة في ليبيا انتهك بشكل علني

شرقي أشار بحسب مانقلته قناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن أن الأمر متروك للأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول السلام الليبي لإجبار الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية من أجل معالجة الأزمة الصحية التي قد تؤدي إليها جائحة فيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح شرقي أن أي رقابة لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا يجب أن تكون شاملة وشفافة، لافتاً إلى أن حظر توريد الأسلحة انتهك بشكل علني.