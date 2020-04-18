الخارجية المالطية: طالبنا الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون يورو لتجنب كارثة إنسانية في ليبيا

نشرت صحيفة التايمز المالطية، تقريرا، أوضحت خلاله أن وزارة الشؤون الخارجية المالطية، أكدت أن دعوة مالطا لبعثة عاجلة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا لتجنب كارثة إنسانية قد حظيت بدعم العديد من الدول الأعضاء.

وقالت الكاتبة سارة كارابوت في تقريرها، الذي ترجمته “الساعة 24″، أن وزير الشؤون الأوروبية والخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، صرح الإثنين الماضي، بأن مالطا تطالب بمهمة إنسانية للاتحاد الأوروبي في ليبيا، وتسليم ما قيمته 100 مليون يورو من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية قبل تفاقم الوضع هناك.

أوضح التقرير، أن الوزير المالطي أوضح أن إيطاليا ومالطا قد أغلقتا موانئهما، لأن مواردهما قد وجهت بالكامل للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين، لقي خمسة مهاجرين على الأقل حتفهم في البحر، في حين يعد سبعة آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أيضا أنهم قد ماتوا، كما أن هناك 37 آخرون بحاجة ماسة للمساعدة الطبية.

وذكر التقرير، أن وزارة الخارجية المالطية صرحت لصحيفة التايمز المالطية يوم أمس الجمعة، بأن اقتراح مالطا عجل ببدء المناقشات داخل مؤسسات المفوضية الأوروبية، وكذلك بين الدول الأعضاء، وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم مناقشته كبند مخصص في جدول الأعمال خلال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقبل في 22 أبريل عشية اجتماع المجلس الأوروبي، وقد أبدت العديد من الدول الأعضاء “بالفعل دعمًا لمقترح مالطا”.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المالطية بأنه: “بينما تدرك مالطا تمامًا تعقيد الوضع في ليبيا وحساسية المناقشات المتعلقة بأي بعثة محتملة للاتحاد الأوروبي، تظل مالطا متفائلة بأن الاتحاد الأوروبي سينظر بشكل إيجابي في الدعوة إلى مهمة إنسانية عاجلة – إذا كان ذلك فقط من أجل (900000) شخص في ليبيا حددتهم الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، نصفهم من النساء والأطفال، وثلثهم من اللاجئين والمهاجرين “.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن مالطا ستواصل اتباع نهج بناء في دعم الاتحاد الأوروبي في تحديد سياسة هجرة أوروبية مستدامة ويمكن التنبؤ بها، والتي يمكن أن تعمل فقط طالما أن هناك توازن حقيقي بين المسؤولية والتضامن.

وذكر التقرير، أن المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة وسط البحر المتوسط، انتقد الخميس الماضي، ​​تقاعس دول البحر المتوسط ​​بعد وفاة المهاجرين على متن قارب انجرف في البحر لعدة أيام.

وكتب فينسنت كوشيتيل، المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوسط البحر الأبيض المتوسط، في تغريدة على موقع تويتر: “لم يكن ينبغي ترك هذا القارب ينجرف أبدًا، وكان يمكن تجنب الوفيات ”.