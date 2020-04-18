الجيش يكشف لبوابة إفريقيا حقيقة الأوضاع في ترهونة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، القبض على 25 عنصرا من قوات الوفاق التي قامت بالهجوم على محور سوق الجمعة بمدينة ترهونة.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من “القبض على 25 عنصرا من المليشيات والمرتزقة المهاجمين لمحور سوق الجمعه ترهونه” مضيفا أن هناك عددا كبيرا من “الجثث على قارعة الطرق الزراعية بمنطقة الشريدات”.

وأشار المحجوب إلى “محاصرة مجموعة من الميليشيات بداخل سوق الجمعة ترهونة” لافتا لوجود “مفاوضات لتسليم انفسها وأسلحتها بعد أن تم دحر الهجوم”.

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