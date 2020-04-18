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الجيش يكشف لبوابة إفريقيا حقيقة الأوضاع في ترهونة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، القبض على 25 عنصرا من قوات الوفاق التي قامت بالهجوم على محور سوق الجمعة بمدينة ترهونة.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من “القبض على 25 عنصرا من المليشيات والمرتزقة المهاجمين لمحور سوق الجمعه ترهونه” مضيفا أن هناك عددا كبيرا من “الجثث على قارعة الطرق الزراعية بمنطقة الشريدات”.

وأشار المحجوب إلى “محاصرة مجموعة من الميليشيات بداخل سوق الجمعة ترهونة” لافتا لوجود “مفاوضات لتسليم انفسها وأسلحتها بعد أن تم دحر الهجوم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شكرا يا سيادة العميد خالد المحجوب انك اصدق من هؤلاء الرعاع في الجبهه المقابله للجيش وهذا خير رد علي السلقلقي نائب عريف خنونو ذا الشكل المقز الذي جاب الأسد من ذيله واوهم اتباع الضلال بانهم قد انجزوا شئ يذكر وهاهم جماعته يسامون علي الاستلام بكامل أسلحتهم

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  • وين قنونو الكذاب المفروض ينتحر من كثرة الاكاذيب الساذجة لانه لم بحدث ابدا تقدم للمليشيات فى مناطق بها اسود للجيش الوطنى الا اذا كانت مصيدة منصوبة كالعادة لصطياد الجرذان على طريقة مطار طرابلس المهم القادم وتقدم الجيش للسيطرة على مواقع جديدة ما هى هذا ماننتظره اليوم بعد الصيد الثمين وغنم اسلحة وغنم خرفان !!!

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  • من المبادئ العسكرية ان اى هجوم ناجح يسبقه قصف جوى مكثف لتدمير مواقع العدو الحصينة ثم التقدم بعدها حدث هذا فى حرب اكتوبر وحدث فى الحرب الامريكية وحدث مع الجيش الوطنى فى كل تقدماته اما ان تتقدم المليشيات بعد اسقاط كل طائرتها المسيرة دون ان تصيب اهدافها فمن الغباء التقدم نحو قوات محصنة لانه انتحار ومن يقودهم حمار مخطط معاه دبلوم مثل المعتوه العثمانى الذى تصور السيطرة الوهمية على مدن يحميها رجال شرطة بالبوارج والطائرات انتصار مع انه حمار لان هذا الانتشار على مساحة واسعة غباء بعيدا عن محاور القتال والمقاومة الشعبية فى هذه المناطق ستسحقهم بدعم من طيران الجيش الوطنى

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  • المحجوب قريبا سوف يختفي كما اختفى احمد المسماري بعد يخرج عقيد قنونوا السيطرة كاملة على ترهونة اخر المعلومات سقوط مدينة العربان يد غرفة غريان توجه الاصابعة السيطرة سوق الجمعة القوات الوفاق خطى الواثقة وسط ترهونة انشاء الله قبل غروب الشمس

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