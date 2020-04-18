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الجيش الليبي يعلن إحباط محاولة الهجوم على محور ترغلات والزطارنه بمدينة ترهونة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إحباط محاولة الهجوم على محور ترغلات والزطارنه بمدينة ترهونة.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم على محور ترغلات والزطارنه مؤكدا مقتل محمد عيسى آمر محور الميليشيات.

وأضاف المحجوب أن قوات الجيش تمكنت من “القبض على 25 عنصرا من المليشيات والمرتزقة المهاجمين لمحور سوق الجمعه ترهونه” مضيفا أن هناك عددا كبيرا من “الجثث على قارعة الطرق الزراعية بمنطقة الشريدات”.

وأشار المحجوب إلى “محاصرة مجموعة من الميليشيات بداخل سوق الجمعة ترهونة” لافتا لوجود “مفاوضات لتسليم انفسها وأسلحتها بعد أن تم دحر الهجوم”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • قولو قولوا الحقيقة قنونو بيكذب من اول دقيقة جيشنا اسوده جريئة .
    هيا ياقنونو استلم جيفكم الملقاة بالعشرات من كلاب النار الحمد لله الخير كثير من الغنائم والاسرى الى اللقاء ياغبياء فى المصيدة القادمة

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  • نفس كلام سمعناه في صرمان صبراتة لا تستعجلوا الاصدار البيان الا تندمون سوف تصبحون مسخرة المعركة بدات فقط ساعات انتظر الى ان تغرب الشمس ثم اصدر البيان يا خوفي عليكم تتكر ر مهزاة بوقرين صرمان صبراتة

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