الجيش الليبي يعلن إحباط محاولة الهجوم على محور ترغلات والزطارنه بمدينة ترهونة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، إحباط محاولة الهجوم على محور ترغلات والزطارنه بمدينة ترهونة.

وقال المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن قوات الجيش تمكنت من إحباط الهجوم على محور ترغلات والزطارنه مؤكدا مقتل محمد عيسى آمر محور الميليشيات.

وأضاف المحجوب أن قوات الجيش تمكنت من “القبض على 25 عنصرا من المليشيات والمرتزقة المهاجمين لمحور سوق الجمعه ترهونه” مضيفا أن هناك عددا كبيرا من “الجثث على قارعة الطرق الزراعية بمنطقة الشريدات”.

وأشار المحجوب إلى “محاصرة مجموعة من الميليشيات بداخل سوق الجمعة ترهونة” لافتا لوجود “مفاوضات لتسليم انفسها وأسلحتها بعد أن تم دحر الهجوم”.

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